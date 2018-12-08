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Путин считает важным совершенствовать военное взаимодействие между РФ и Израилем

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин считает необходимым совершенствовать российско-израильское взаимодействие по военной линии. Об этом российский лидер заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«При обсуждении ситуации в Сирии Владимир Путин подчеркнул необходимость совершенствования российско-израильского взаимодействия по военной линии», — сообщила пресс-служба Кремля в субботу, 8 декабря.

В этой связи Путин подчеркнул актуальность предстоящего в ближайшее время контакта между экспертами оборонных ведомств двух стран в рамках совместной рабочей группы.

В свою очередь Нетаньяху проинформировал российского лидера о деталях проводимой израильскими вооруженными силами операции вдоль линии, разделяющей Израиль и Ливан.

Путин со своей стороны отметил важность обеспечения стабильности в этом районе в строгом соответствии с резолюцией Совбеза ООН.

Ранее, 4 декабря, Нетаньяху заявил, что Израиль будет добиваться созыва экстренного заседания Совбеза ООН, для того чтобы осудить действия ливанского шиитского движения «Хезболла».

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