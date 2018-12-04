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У Израиля нет планов по Ливану, помимо операции «Северный щит»

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Nir Alon
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Израиль проинформировал российскую сторону о проведении операции по уничтожению тоннелей ливанского движения «Хезболла» на северной границе страны и заверил в отсутствии дополнительных планов против Бейрута. Об этом 4 декабря сообщил посол Израиля в РФ Гарри Корен.

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«Не только ливанская сторона, но и российская сторона получила информацию. Сегодня израильская делегация была в российском МИДе, состоялась встреча с замглавы (Сергеем. — Ред.) Вершининым, и это была одна из тем, которая была затронута», — приводит «РИА Новости» комментарий дипломата.

Помимо этого, Корен отметил, что представители Израиля также провели встречи с ливанской стороной и командованием временных сил ООН в республике. Посол допустил повторное проведение таких встреч в будущем.

Глава дипмиссии подчеркнул, что у ливанского движения были агрессивные цели, поскольку тоннель проникает на территорию еврейского государства на десятки метров, однако Тель-Авив надеется, что Бейрут в дальнейшем воздержится от агрессивных действий.

«У нас нет никаких планов, помимо уничтожения инженерным путем проникающих тоннелей. Мы надеемся, что с другой стороны не будет никаких агрессивных реакций», — заверил Корен.

4 декабря военные Израиля объявили о начале операции «Северный щит» по выявлению и уничтожению «атакующих тоннелей» ливанского движения «Хезболла», которые были прорыты для тайной переправки боевиков в еврейское государство.

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