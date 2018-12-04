Израиль начал операцию по уничтожению тоннелей «Хезболлах»

Военные Израиля оповестили о начале операции «Северный щит», в ходе нее они намерены обнаружить и уничтожить трансграничные тоннели ливанского движения «Хезболлах».

Как заявил представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, армия признает наличие более одного такого «атакующего тоннеля», передает во вторник, 4 декабря, «РИА Новости». Он пояснил, что ходы используют в том числе для тайной переправки боевиков в еврейское государство.

Конрикус отметил, что они пока не введены в эксплуатацию и не представляют непосредственной угрозы для израильтян.

«Нам известно о целом ряде туннелей. Пока я не буду конкретизировать их число, но их больше одного», — отметил он, уточнив, что операцию проведут на контролируемой Израилем территории. Войска Северного округа привели в состояние повышенной боеготовности.

27 сентября армия обороны Израиля опубликовала сделанные с воздуха фотографии нескольких районов Бейрута, где движение «Хезболла» якобы пытается создать ракетную инфраструктуру.

14 ноября власти США предложили награду в $5 млн за информацию о местонахождении одного из лидеров палестинского движения ХАМАС и нескольких членов ливанской шиитской партии «Хезболлах».