США поддержали уничтожение Израилем тоннелей «Хезболлы»
Вашингтон выразил поддержку действий Израиля по уничтожению тоннелей ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник, 4 декабря.
«США решительно поддерживают усилия Израиля, направленные на защиту своего суверенитета. Мы призываем «Хезболлу» прекратить прокладывать туннели в Израиль и воздержаться от эскалации и насилия», — написал Болтон на своей странице в Twitter.
Также советник американского президента по нацбезопасности призвал Иран и «его агентов» остановить агрессию и провокацию в регионе. Он отметил, что подобные действия угрожают безопасности и Израиля, и всего региона в целом.
Ранее военнослужащие Израиля начали операцию «Северный щит». Ее целью было обнаружение и уничтожение трансграничных тоннелей «Хезболлы». По словам представителей Армии обороны Израиля, по тоннелям боевики тайно переправляются на сторону еврейского государства.
14 ноября Соединенные Штаты заявили, что выплатят $5 млн за информацию о местонахождении одного из лидеров палестинского движения ХАМАС и нескольких членов ливанской шиитской партии «Хезболла».
«Хезболла» — ливанское шиитское движение, основанное в конце 1970-х годов с целью изгнания из Ливана израильских и западных военных сил. С 1990-х годов движение трансформировалось в политическую организацию.
В США движение признано террористической организацией. Россия считает «Хезболлу» законной общественно-политической силой.