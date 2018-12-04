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США поддержали уничтожение Израилем тоннелей «Хезболлы»

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Фото: REUTERS/Ali Hashisho
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Вашингтон выразил поддержку действий Израиля по уничтожению тоннелей ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник, 4 декабря.

«США решительно поддерживают усилия Израиля, направленные на защиту своего суверенитета. Мы призываем «Хезболлу» прекратить прокладывать туннели в Израиль и воздержаться от эскалации и насилия», — написал Болтон на своей странице в Twitter.

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Также советник американского президента по нацбезопасности призвал Иран и «его агентов» остановить агрессию и провокацию в регионе. Он отметил, что подобные действия угрожают безопасности и Израиля, и всего региона в целом.

Ранее военнослужащие Израиля начали операцию «Северный щит». Ее целью было обнаружение и уничтожение трансграничных тоннелей «Хезболлы». По словам представителей Армии обороны Израиля, по тоннелям боевики тайно переправляются на сторону еврейского государства.

14 ноября Соединенные Штаты заявили, что выплатят $5 млн за информацию о местонахождении одного из лидеров палестинского движения ХАМАС и нескольких членов ливанской шиитской партии «Хезболла».

«Хезболла» — ливанское шиитское движение, основанное в конце 1970-х годов с целью изгнания из Ливана израильских и западных военных сил. С 1990-х годов движение трансформировалось в политическую организацию.

В США движение признано террористической организацией. Россия считает «Хезболлу» законной общественно-политической силой.

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