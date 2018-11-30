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В Сети появилось видео отражения ракетной атаки сирийскими ПВО

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В Сети появились видеокадры, на которые попало отражение сирийскими системами противовоздушной обороны (ПВО) ракетного удара. Сирийские военные отбили атаку под Дамаском у населенного пункта Канакир.

Очевидцы событий сняли момент запуска зенитной ракеты и, возможно, момент перехвата сирийскими системами вражеской ракеты над столицей Сирии. Агентство SANA сообщило, что атаку провели израильские ВВС, но ни одна ракета целей не достигла.

В органах безопасности Сирии опровергли RT данные о сбитом сирийскими военными израильском военном самолете. ПВО уничтожили только воздушные цели, атаковавшие территорию Республики.

Армия обороны еврейского государства также опровергла информацию о сбитом самолете. 

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