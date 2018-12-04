Израиль потребует экстренного заседания СБ ООН для осуждения «Хезболлы»

Израиль будет добиваться созыва экстренного заседания Совбеза ООН для того, чтобы осудить действия ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом во вторник, 4 декабря, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Я поручил израильской делегации в ООН запросить созыв экстренного заседания Совета Безопасности для осуждения «Хезболлы» и ее действий», — рассказал Нетаньяху в телевизионном обращении к гражданам.

По его словам, он разговаривал с американским госсекретарем Майком Помпео по поводу введения новых санкций в отношении шиитского движения. Вдобавок он заявил, что планирует в ближайшее время провести переговоры с рядом мировых лидеров, а также генеральным секретарем ООН, передает «РИА Новости».

Ранее в этот же день советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон поддерживает действия Израиля по уничтожению тоннелей «Хезболлы».

4 декабря военные Израиля объявили о начале операции «Северный щит» по выявлению и уничтожению «атакующих тоннелей», которые были прорыты для тайной переправки боевиков в еврейское государство.