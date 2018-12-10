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В МВД перечислили самые распространенные нарушения ПДД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В МВД рассказали о самых распространенных нарушениях правил дорожного движения в 2017 и 2018 годах.

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Как сообщает телеканал RT в понедельник, 10 ноября, самыми частыми нарушениями стали превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика, а также несоблюдение требований, предписанных разметкой и дорожными знаками.

Кроме того, водители в 2017–2018 годах часто нарушали правила при обгоне и встречном разъезде, не соблюдали требования обязательного страхования, оставляли транспортные средства на проезжей части.

По данным телеканала, в текущем году в стране увеличилось число штрафов, выписываемых за нарушение правил дорожного движения. Этот показатель вырос приблизительно на 20%: 112,3 млн штрафов за первые десять месяцев в 2018 году против 94,9 млн штрафов за аналогичный период в 2017 году.

5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое касается изменений в правилах дорожного движения. Так, вводится понятие «велосипедная зона». Максимальная скорость движения в такой зоне не должна превышать 20 км/ч. Для ее обозначения вводятся новые дорожные знаки и соответствующая дорожная разметка.

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