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МЧС опровергло сообщения о костюмах оленей для проштрафившихся спасателей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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МЧС России опровергло появившуюся в СМИ информацию о специальных костюмах для спасателей в новогоднюю ночь. При этом в министерстве подчеркнули, что оценили шутку.

Документ, на который ссылались издания, написавшие о костюмах для спасателей, является фейком. Его номер и использованные сокращения не имеют отношения к ведомству, рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС. Кроме того, в нижней строчке мелким шрифтом указано, что это именно шутка, подчеркнул собеседник журналистов.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на этот документ написали, что в новогоднюю ночь заступающие на смену спасатели будут одеты в красные колпаки с белыми помпонами и кокардой установленного образца. Сотрудникам, у которых есть дисциплинарные взыскания, как сообщалось, должны были выдать костюмы оленей.

9 декабря в Мадриде прошел традиционный забег Санта-Клаусов. В нем приняли участие более 7 тыс. человек — взрослые в костюмах рождественского волшебника и дети, переодетые в эльфов. 23 декабря в Москве пройдет аналогичный забег Дедов Морозов.

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