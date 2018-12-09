Многотысячный забег Санта-Клаусов прошел в Мадриде

Более 7 тыс. человек в костюмах Санта-Клаусов пробежались по центральным улицам Мадрида в воскресенье, 9 декабря. Среди участников были и дети, переодетые в эльфов.

Акция, которая проходит в столице Испании ежегодно, направлена на сбор средств для лечения больных онкологическими заболеваниями, пишет Business Recorder.

What Madrid does on a Sunday morning pic.twitter.com/2JiSZ6Tbln — Noelle (@NoelleInMadrid) December 9, 2018

23 декабря на ВДНХ в Москве состоится ежегодный благотворительный забег Дедов Морозов. Как ожидается, в акции примут участие около 2 тыс. человек. Вырученные средства пойдут на помощь семьям с неизлечимо больными детьми.