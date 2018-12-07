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«Наше радио» объявило благотворительную акцию

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Фото: Depositphotos
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«Наше радио» объявило в пятницу, 7 декабря, ежегодную благотворительную акцию «Стань Дедом Морозом!», говорится в поступившем «Известиям» пресс-релизе.

Желающие могут помочь воспитанникам Конаковского специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики и детям ГБУ «Областной социально-реабилитационного центр г. Твери».

Для этого достаточно зайти на страницу, выбрать ребенка и прочитать его письмо Деду Морозу. После этого надо заполнить анкету, купить и доставить подарок в редакцию радиостанции по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Можно оплатить подарок дистанционно и заказать доставку.

Ранее стало известно, что в Хабаровске проходит благотворительная акция «Рождественский подарок». Любой желающий может купить сладкие подарки для детей. 

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