Благотворительная акция «Рождественский подарок» началась в Хабаровске

В Хабаровске проходит благотворительная акция «Рождественский подарок». Любой желающий может купить сладкие подарки для детей. Проводит акцию отдел по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии.

По словам организаторов, есть дети, родители которых не имеют возможности позволить себе даже самые скромные сладости. Однако дети всегда надеются на чудо, и это чудо может сотворить любой желающий.

Жителям Хабаровска предлагают приобрести один или несколько сладких подарков, упаковать их самостоятельно. Для самых маленьких можно купить музыкальные книжки или игрушки.

Как отмечает ИА AmurMedia со ссылкой на представителей епархии, подобная акция проводится уже не первый год, и часто бывает так, что подаренный в рамках нее подарок оказывается единственным у ребенка.

Ранее сообщалось о том, что на ВДНХ 23 декабря состоится ежегодный благотворительный забег Дедов Морозов. В нем примут участие около 2 тыс. человек.