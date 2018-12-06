Более 400 елочных базаров заработают в Подмосковье

Больше 400 елочных базаров откроются в Московской области с 7 декаря, на них будут продаваться как отечественные, так и зарубежные ели. Об этом заявил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Всего будут работать 407 базаров. Больше всего их будет в Щелковском районе — 42, в Балашихе — 37, в Красногорске — 32. Основной ассортимент будет состоять из отечественных хвойных — всего 359 точек, также можно будет купить елки из Финляндии и Скандинавии — 129 точек продаж, и искусственные — 137 точек, пишет РИАМО.

Посаженников подчеркнул, что все елочные базары должны соответствовать архитектурным требованиям, в них должна быть информация о режиме работы и об осуществляющем деятельность хозяйствующем субъекте. Помимо этого, у каждого продавца должны быть документы на реализуемую продукцию. В администрации уточнили, что несмотря на официальный старт 7 декабря, большинство елочных базаров откроется ближе к 20 декабря.

Как передает телеканал «360», в Красногорске уже заработал первый базар. Стоимость обычного дерева здесь варьируется от 500 до 700 рублей, а элитная датская пихта обойдется в 13 тыс. рублей. Отмечается, что около 70% елок в продаже — отечественные.

3 декабря сообщалось, что Центральный детский магазин на Лубянке (ЦДМ) в Москве украсили к Новому году и установили «парящую» на высоте 10 м 12-метровую елку в главном атриуме ТЦ.