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Эколог оценил идею Милонова по пошлинам на новогодние елки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Решить проблему браконьерских вырубок хвойных деревьев накануне Нового года можно, если начать выращивать ели к празднику на заброшенных сельскохозяйственных землях. Такое предложение озвучил директор лесной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Николай Шматков.

Так он отреагировал на идею депутата Госдумы Виталия Милонова повысить пошлины на срубленные ели одновременно стимулируя продажу живых деревьев, впоследствии высаживаемых в открытый грунт.

«Заградительные сборы» и елки в горшках — не лучший выход. За елкой в горшке, чтобы она дожила до весны, когда ее можно будет высадить в грунт, требуется довольно сложный уход на протяжении всей зимы, причем даже он не гарантирует выживание дерева, — приводит слова Шматкова агентство «РИА Новости»

Он добавил, что депутатам стоит подумать не только над запретами или поднятием цен, но и над тем, как разрешить что-то полезное — например, выращивание плантаций разных деревьев на заброшенных полях.

По мнению эксперта, это не только позволит цивилизованно выращивать новогодние елки, но и частично снимет проблему заготовки древесины, в том числе для производства строительных материалов и бумаги.

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