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Роскачество дало советы по выбору новогодней елки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Роскачество рассказало, как выбрать новогоднее дерево и не навредить при этом природе. Об этом говорится в сообщении организации.

Эксперты указали, что необходимо выбирать именно живую елку, которая выращена на специальной плантации. Это наносит меньший урон природе, хотя звучит это парадоксально.

При этом новогоднее дерево необходимо покупать в лесничествах, магазинах и на специальных базарах, уточняет «РИА Новости».

«Чаще всего на елочных базарах выбирают елку или сосну. Это дело вашего вкуса и семейных традиций. Ель — классическая новогодняя красавица со стойким хвойным ароматом. Но у нее есть минус — она быстрее и легче осыпается, чем сосна», — уточнили в организации.

При выборе новогоднего дерево, в первую очередь необходимо обращать внимание на ветки. Они должны быть эластичными и легко гнуться. Ствол, как и ветки, должен быть покрыт иголками. Также следует посмотреть на срез ствола. Наличие темной каймы означает, что дерево простоит недолго.

В организации отметили, что ель может простоять в квартире около восьми дней, сосна — около 12. Дерево надо поставить в подставку с резервуаром для воды вдали от отопительных приборов. Это позволит продлить ему жизнь.

7 декабря стало известно, что член заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил разрешить продажу шампанского в новогоднюю ночь. С этой идеей он обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову.

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