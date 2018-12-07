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Депутат предложил разрешить продажу шампанского в ночь на Новый год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Член Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил снять запрет на продажу шампанского в новогоднюю ночь. С этой идеей он обратился в главе Минпромторга России Денису Мантурову, сообщает 7 декабря RT.

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Региональный депутат отметил, что запрет розничной продажи алкоголя с 23:00 до 8:00 действует по всей России, в том числе и в новогоднюю ночь. Празднующие граждане фактически лишены в этот период права легально приобрести даже шампанское.

В итоге, покупки алкоголя осуществляются в обход магазинов. Зачастую это становится причиной тяжелых отравлений от контрафактной продукции.

«Повышенный спрос населения на игристое вино (шампанское) в новогоднюю ночь при установленном запрете на розничную продажу алкогольной продукции в это время порождает «черный» рынок, привлекает различных недобросовестных продавцов некачественной или контрафактной продукцией», — написал в своем обращении Петров.

6 декабря главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рекомендовала россиянам провести новогодние праздники с пользой для здоровья. В частности, она посоветовала больше заниматься физическими активностями: сходить с спортзал, в бассейн, сыграть в теннис в закрытом помещении, покататься на лыжах или на коньках. Кроме того, она отметила необходимость избегать переедания, а также продолжительного лежания перед телевизором, поскольку это не несет в себе никакой пользы.

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