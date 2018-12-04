Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год

В 2018 году россияне в основном просят у Деда Мороза решения квартирного вопроса и увеличения доходов, рассказали в канцелярии волшебника 4 декабря.

Так, женщины чаще всего хотят жилье в центре города, путевку на море или стабильную работу. Мужчины просят повышение зарплаты, карьерный рост и новый автомобиль.

Однако не все просьбы касаются только лишь материального мира. Кто-то мечтает о духовных ценностях, например, благополучии для своих родственников и мире на Земле, отмечает RT.

Дети просят у Деда Мороза гаджеты, кукол, детскую косметику, одежду, 3D-ручки, конструкторы, роботов-трансформеров, гироскутеры, железные дороги и машинки на пульте управления.

Также популярен разнообразный спортивный инвентарь: коньки, лыжи, мячи и велосипеды. Второй год подряд пользуются спросом настольные игры, такие как «Мафия» или «Монополия».

Ранее историк моды Александр Васильев рассказал, в чем встречать Новый год. По его мнению, одеваться нужно в платья в стиле диско, украшенные блестками и бисером.