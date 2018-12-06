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В Минздраве рекомендовали россиянам провести новогодние праздники с пользой

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рекомендовала провести новогодние праздники с пользой для здоровья.

В частности, в беседе с RT специалист посоветовала больше заниматься физическими активностями: сходить с спортзал, в бассейн, сыграть в теннис в закрытом помещении, покататься на лыжах или на коньках.

Кроме того, Ткачева отметила необходимость избегать переедания, а также продолжительного лежания перед телевизором, поскольку это не несет в себе никакой пользы. Помимо этого, она указала на то, что не следует спать больше шести-восьми часов в сутки.

Ткачева также посоветовала во время новогодних праздников пообщаться с близкими и друзьями, пойти в кино или театр.

С 29 ноября в столичных парках заработала почта Деда Мороза. Сам главный волшебник страны попросил не загадывать новую машину в новогоднюю ночь.

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