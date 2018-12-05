Подруга Кокорина пожелала ему встретить в СИЗО «худший Новый год в жизни»

Спортивный менеджер и подруга Александра Кокорина Дарья Шишканова надеется на то, что свой худший Новый год в жизни футболист встретит в СИЗО, а также выразила надежду, что в будущем с ним никогда не произойдет ничего подобного.

По ее словам, это «всего лишь Новый год очередной», но в будущем будет что вспомнить. Шишканова отметила, что от подобного никто не застрахован, а также привела пример, как мирные люди попадают под колеса автомобилей и погибают. «Так что с Александром произошло не самое страшное», — подытожила она.

8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты отбывают арест в СИЗО «Бутырка».

5 декабря Кокорину и Мамаеву продлили арест на два месяца. Спортсмены будут находиться под стражей до 8 февраля 2019 года.