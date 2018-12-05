Прямой эфир
Сюжет:

Подруга Кокорина пожелала ему встретить в СИЗО «худший Новый год в жизни»

0
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спортивный менеджер и подруга Александра Кокорина Дарья Шишканова надеется на то, что свой худший Новый год в жизни футболист встретит в СИЗО, а также выразила надежду, что в будущем с ним никогда не произойдет ничего подобного.

Вытащить из СИЗО: адвокат Мамаева подаст кассационную жалобу в суд
Защита просит измененить меру пресечения футболисту

По ее словам, это «всего лишь Новый год очередной», но в будущем будет что вспомнить. Шишканова отметила, что от подобного никто не застрахован, а также привела пример, как мирные люди попадают под колеса автомобилей и погибают. «Так что с Александром произошло не самое страшное», — подытожила она.

8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты отбывают арест в СИЗО «Бутырка».

5 декабря Кокорину и Мамаеву продлили арест на два месяца. Спортсмены будут находиться под стражей до 8 февраля 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кирилл Кокорин написал заявление на потерпевшего при драке в центре Москвы
Кокорин и Мамаев частично признали вину

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017