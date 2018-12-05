Кирилл Кокорин написал заявление на потерпевшего при драке в центре Москвы

Младший брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл, являющийся фигурантом дела о драке в центре Москвы, написал заявление на потерпевшего в ходе конфликта водителя Виталия Соловчука. Об этом в среду, 5 декабря, сообщает ТАСС.

«Первым удар нанес Соловчук, это видно на записи, этим ударом он снес Кирилла с ног, а Кирилл просто защищался и ладонью ударил в ответ», — сообщил в ходе заседания Тверского суда столицы адвокат Вячеслав Барик.

Защитник отметил, что в связи с этим Кокорин-младший «написал заявление на Соловчука», по данному факту проводится проверка.

8 октября братья Кокорины, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев а также их друг Александр Протасовицкий устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак , гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой Соловчук. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои».

Ранее 5 декабря суд продлил обвиняемым арест до 8 февраля 2019 года.