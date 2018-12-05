Кокорин и Мамаев частично признали вину

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, обвиняемые в нанесении побоев и хулиганстве, частично признали свою вину на заседании суда 5 декабря, где рассматривается вопрос продления футболистам срока ареста.

По словам Мамаева, он «не трогал и не бил главу департамента Минпромторга Дениса Пака». Более того, на очной ставке сам потерпевший заявил, что не имеет претензий к футболисту. По инциденту с избиением водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука полузащитник «Краснодара» свою вину частично признал.

Кокорин же утверждает, что не участвовал в потасовке с Соловчуком, потерпевшие его оговаривают, а в ходе следственных действий его оскорбил следователь.

«Мы не пытались скрыться и как-то повлиять на исход. Я признаю вину частично, раскаиваюсь, я думаю, что мы уже достаточно здесь просидели. Надеюсь на вашу профессиональность», — заявил Кокорин.

Как заявила ранее 5 декабря адвокат Кокорина Татьяна Стукалова, футболистов спровоцировали сами пострадавшие.

8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев вместе со друзьями устроили потасовку в одном из московских кафе, в результате которой пострадали два человека — Денис Пак и Виталий Соловчук.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты арестованы до 8 декабря и находятся в СИЗО «Бутырка» в разных камерах.

На заседании 5 декабря следствие ходатайствует о продлении ареста подозреваемым до 8 февраля 2019 года, полагая, что спортсмены могут скрыться от органов следствия, выехать за пределы РФ или оказать давление на свидетелей и потерпевших.