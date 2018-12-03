Жители села в Коми скинулись на покупку новогодней елки

В республике Коми жители села Усть-Уса скинулись на новогоднюю елку. Через соцсети удалось собрать более 140 тыс. рублей. Этой суммы хватит на пятиметровое искусственное дерево с гирляндами и ограду вокруг него.

Весомый вклад в общую копилку внес местный житель Александр Мелёхин, передает ИА «Комиинформ». Успех в реализации идеи воодушевил организаторов, и они решили пойти еще дальше: предложили односельчанам обустроить деревянную горку.

На площади Ленина в Хабаровске под Новый год кроме традиционных горок и елки появятся ледяные зеркала. Эксперимент проведет скульптор Сергей Логинов, победитель международных конкурсов. При большой разнице дневной и ночной температур воздуха ледяное зеркало может запотеть и потерять свои отражающие свойства.