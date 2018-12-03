Оставшуюся с прошлого Нового года елку установят в центре Владивостока

На центральной площади Владивостока устанавливают новогоднюю елку, которая украшала ее в прошлые праздники. Декор будет уже другим: украшения выполнены в стиле русского расписного узора. В каждую ветку конструкции встроили гирлянду, запрограммированную на определенный рисунок и интервал мерцания.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на городскую администрацию, работы должны завершить до 5 декабря, если позволит погода. Стоять конструкция ориентировочно будет до 26 января. Ее собирают несколько специалистов.

Всего же в столице Приморья в этом году установят 10 новогодних елей. На всех улицах завершается монтаж новогодней иллюминации. Основные празднования Нового года пройдут на центральной городской площади и на набережной Спортивной гавани.

Ранее сообщалось, что в московских парках заработала почта Деда Мороза.