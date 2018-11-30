Ледяные зеркала создадут к Новому году на главной площади Хабаровска

На площади Ленина в Хабаровске под Новый год кроме традиционных горок и елки появятся ледяные зеркала. Эксперимент проведет скульптор Сергей Логинов, победитель международных конкурсов. При большой разнице дневной и ночной температуры воздуха ледяное зеркало может запотеть и потерять свои отражающие свойства.

Площадь будет поделена на три зоны: для малышей, для взрослых и подростков и фотозона под елкой для всех. Световые гирлянды и игрушки будут новыми. В этом году на елке появятся светящиеся снежинки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Праздничная иллюминация в этом году увеличится примерно на четверть. Напротив памятника Ленину соорудят снеговую раму, на которой будут изображены семь чудес Хабаровского края. Открытие новогоднего городка намечено на 24 декабря.

Главный новогодний салат страны подорожал за год на 4%, средняя стоимость оливье на семью из четырех человек составит 325,3 рубля. Об этом говорится в статье «Известий», при подготовке которой использовались данные о потребительских ценах за октябрь и возможная инфляция. Для определения индекса оливье Росстат обычно использует следующий рецепт французского салата: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).