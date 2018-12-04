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Бэнкси запустил лотерею ради сбора денег для беженцев

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Фото: instagram/banksy
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Английский художник, известный под псевдонимом Бэнкси, объявил о планах разыграть свою работу на лотерее для сбора денег на помощь беженцам. Об этом он написал в своем профиле в Instagram.

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Речь идет о работе Dream Boat. Согласно правилам, участник должен внести средства и попытаться угадать точный вес картины. Минимальный взнос составляет $2,5, максимальный — $127. Указавший наиболее точный вес Dream Boat станет обладателем работы.

Ставки можно будет делать до 22 декабря. Все вырученные средства уйдут на помощь нуждающимся беженцам.

В октябре картина художника под названием «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась на аукционе сразу после продажи. Ее стоимость составила $1,4 млн. В раму картины оказался встроен шредер, часть работы уцелела и впоследствии получила название «Любовь в мусорной корзине». Покупатель отменять сделку не стал.

Сам художник объяснил, что по изначальной задумке картина должна была быть изрезана полностью.

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