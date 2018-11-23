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Приставы арестовали произведения Бэнкси стоимостью €15 млн

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Около 60 произведений уличного художника Бэнкси были арестованы судебными приставами в одной из арт-галерей Брюсселя. Совокупная стоимость работ оценивается в €15 млн.

Ранее о выставке работ Бэнкси объявила галерея современного искусства Strokar, экспозиция должна была проработать до конца декабря.

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«Приставы действительно выполнили решение суда о наложении ареста на произведения. Обращение в суд поступило от имени моего клиента, ассоциации Strokar, мы в срочном порядке обратились сами. Это предупредительная мера, вызванная тем, какая ситуация сложилась вокруг выставки», — рассказал «РИА Новости» адвокат Станислас Эскинази.

По его словам, 58 экспонатов для выставки предоставила зарегистрированная в Германии компания. Ее представители заверили, что обладают правами на их перемещение и экспонирование. Потом выяснилось, что права на работы Бэнкси оспорила британская компания.

«В связи с этими претензиями мой клиент запросил разъяснения у немецкой компании, и выяснилось, что произведения, в частности, должным образом не застрахованы», — отметил адвокат. После этого бельгийская галерея решила инициировать изъятие картин, чтобы избежать в будущем возможных финансовых претензий и дать немецкой и английской компании самостоятельно разобраться между собой в суде.

15 ноября сообщалось, что художник из США Рон Инглиш купил работу анонимного британского художника Бэнкси «Рабский труд» за £561 тыс. (более $725 тыс.), после чего намерен побелить холст в знак протеста против торговли уличным искусством.

В начале октября работа Бэнкси «Девочка с шариком», проданная на аукционе Sotheby's в Лондоне за £1,04 млн ($1,36 млн), самоуничтожилась с помощью встроенного в раму шредера сразу после объявления финальной цены.

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