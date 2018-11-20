В Пушкинском музее открылась выставка «Пикассо & Хохлова»

Выставка «Пикассо & Хохлова», рассказывающая об истории любви испанского художника Пабло Пикассо и русской балерины Ольги Хохловой, открылась в ГМИИ имени А.С. Пушкина 20 ноября. В экспозиции представлены как известные произведения Пикассо, так и те, которые ранее никогда не демонстрировались в России.

Гости выставки увидят больше 200 экспонатов — от монументальных панно до предметов мебели, писем и открыток. Большая часть картин и графики предоставлены из собрания Национального музея Пикассо в Париже. Внук Пикассо и Хохловой Бернар Руис-Пикассо впервые представит неизвестные картины из семейной коллекции, а также архивы, на протяжении многих лет хранившиеся в дорожном сундуке его русской бабушки.

«Вместе со зрителем мы пройдем через разные этапы этой драматичной истории, которая не только внутренне изменила самого художника, но и оказала огромное влияние на его искусство», — приводит сайт kp.ru слова директора Пушкинского музея Марины Лошак.

Пикассо и Хохлова обвенчались в 1918 году в Париже. Супруги расстались в 1935 году, но оставались официально женатыми вплоть до смерти женщины в 1955 году.

Экспозиция будет открыта для посетителей до 3 февраля 2019 года. Помимо Бернара Руиса-Пикассо, являющегося президентом Музея Пикассо в Малаге и главой Фонда поддержки искусства Альмины и Бернара Руиса-Пикассо (FABA), кураторами выставки выступили историк искусства, директор галерей Хантер-колледжа Жоаким Писсарро, а также старший научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков Пушкинского музея Алексей Петухов, пишет ТАСС.

13 ноября сообщалось, что первые издания Александра Пушкина и Федора Достоевского выставят на Christie’s.