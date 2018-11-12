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В Швейцарии проходит выставка «тишины»

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Фото: mfk.ch
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В Музее коммуникаций в швейцарском Берне открылась выставка, посвященная полной «тишине». Экспозиция проходит с 9 ноября по 17 июля 2019 года, сообщается на сайте музея.

Точно так же, как и шум, тишина является важнейшей частью нашей жизни, утверждают авторы выставки. В современном мире она становится всё более редкой.

«В то время как люди всё чаще и чаще ищут тихие моменты в нашей загруженной повседневной жизни, наше отношение к тишине остается двойственным. Полная тишина одновременно привлекает и тревожит», — говорится в описании экспозиции. Выставка, по словам создателей, позволяет погрузиться в эту тему глубже и пролить свет на «социальный и исторический баланс» между шумом, спокойствием и тишиной.

7 ноября стало известно, что художественный музей шведского города Истад организовал инсталляцию о феномене новостей в социальных сетях, в основу которой легли сообщения президента США Дональда Трампа в Twitter.

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