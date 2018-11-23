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Работы Фриды Кало и Диего Риверы покажут на выставке в Москве

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Фото: TASS/Zuma/Mairo Cinquetti
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В центральном выставочном зале «Манеж» в декабре откроется экспозиция, на которой будут представлены более 90 работ мексиканских художников Фриды Кало и Диего Риверы, сообщает 22 ноября «РИА Новости».

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Об этом на пресс-конференции в четверг заявил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский. По его словам, эта выставка является значимой для мира искусства.

«Москву трудно чем-то удивить, по части выставочной деятельности она является одним из крупнейших мегаполисов, но выставка такого масштаба, мы предполагаем, должна стать событием — насколько мне известно, в таком объеме работы этих мастеров не были представлены в России ни разу. Это огромное событие в мире искусства», — отметил Кибовский.

В основу экспозиции войдут работы из собрания Музея Долорес Ольмедо (Мехико), обладающего крупнейшей в мире коллекцией живописных произведений супругов Фриды Кало и Диего Риверы. Также будут представлены ранние работы Кало и все этапы творчества Риверы. Выставка будет сопровождаться многочисленными фотографиями и документальными фильмами о жизни и творчестве двух художников.

Экспозиция под названием «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний» продлится с 21 декабря до 12 марта 2019 года. После визита в Москву произведения двух художников отправятся в петербургский Музей Фаберже.

20 ноября сообщалось, что выставка «Пикассо & Хохлова», рассказывающая об истории любви испанского художника Пабло Пикассо и русской балерины Ольги Хохловой, открылась в ГМИИ имени А.С. Пушкина 20 ноября. В экспозиции представлены как известные произведения Пикассо, так и те, которые ранее никогда не демонстрировались в России.

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