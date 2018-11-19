Найденная в Румынии картина Пикассо оказалась подделкой

Румынская писательница Мира Фетику рассказала, что найденная ею в лесу картина художника Пабло Пикассо «Голова Арлекина» оказалась подделкой. Об этом 19 ноября сообщает агентство Mediafax.

Фетику была разочарована этой новостью и заявила, что намерена написать о случившемся новую книгу.

18 ноября сообщалось, что картина «Голова Арлекина» была обнаружена двумя гражданами Нидерландов — писательницей Мирой Фетику и журналистом Франком Вестерманом. Они доставили ее в голландское посольство в Бухаресте, где и проверили на подлинность. Отмечается, что оригинальное полотно стоит €800 тыс.

Картина была украдена 16 октября 2012 года вместе с семью другими полотнами, среди которых работы Клода Моне, Поля Гогена и Анри Матисса. Они находились в роттердамской художественной галерее «Кюнстхал».