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Найденная в Румынии картина Пикассо оказалась подделкой

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Румынская писательница Мира Фетику рассказала, что найденная ею в лесу картина художника Пабло Пикассо «Голова Арлекина» оказалась подделкой. Об этом 19 ноября сообщает агентство Mediafax.

Фетику была разочарована этой новостью и заявила, что намерена написать о случившемся новую книгу.

18 ноября сообщалось, что картина «Голова Арлекина» была обнаружена двумя гражданами Нидерландов — писательницей Мирой Фетику и журналистом Франком Вестерманом. Они доставили ее в голландское посольство в Бухаресте, где и проверили на подлинность. Отмечается, что оригинальное полотно стоит €800 тыс.

Картина была украдена 16 октября 2012 года вместе с семью другими полотнами, среди которых работы Клода Моне, Поля Гогена и Анри Матисса. Они находились в роттердамской художественной галерее «Кюнстхал».

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