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Пальто Клаудии Шиффер выставили в Эрмитаже

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В Главном штабе Эрмитажа открылась выставка о мировой моде последних 30 лет. Основой экспозиции «Тонкие материи. Мода 1988 - 2018» стала коллекция костюмов, которую подарила музею владелица сети бутиков Babochka Хатуля Авсаджанашвили, отмечает телеканал «78».

Посетители смогут увидеть алое платье 1988 года от Валентино Гаравани и туфли Berluti, изготовленные для Рудольфа Нуриева. На выставке представлено авангардное пальто от Fendi, в котором в 1996 году блистала на подиуме Клаудия Шиффер. Часть. экспозиции стал также костюм от Ermenegildo Zegna, сшитый для Валерия Гергиева.

Напомним, самой влиятельной тенденцией в одежде в 2018 году признали так называемый папин стиль. Это «уродливые» кроссовки и рубашки, а также свободные кардиганы. Вышеперечисленный набор вещей стали искать на 439% чаще.

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