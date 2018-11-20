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Назван самый популярный тренд в одежде

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Фото: Depositphotos
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Самой влиятельной тенденцией в одежде в 2018 году признали так называемый папин стиль. Это «уродливые» кроссовки и рубашки, а также свободные кардиганы, пишет газета The Independent.

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По данным экспертов платформы Lyst, которая специализируется на анализе потребительского поведения в индустрии моды, словосочетание «папин стиль» стало самым популярным запросом в интернете и соцсетях за последние 12 месяцев. Так, вышеперечисленный набор вещей стали искать на 439% чаще. 

Издание предполагает, что мода на «папин стиль» началась в 2017 году, когда модный дом Balenciaga представил мешковатые блейзеры и джинсы-«варенки» для мужской коллекции на весну 2018 года. 

В июне газета The New York Times констатировала, что «теперь папы находятся в центре вселенной стиля», а The Wall Street Journal согласился с этим, восхваляя «папин стиль» за комфорт, ортопедическую обувь и мягкий трикотаж. 

Также среди модных фаворитов эксперты называют спортивную одежду люксовых марок, неон и ковбойский стиль. 

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