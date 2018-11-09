Стилист Пугачевой рассказал о ее редкой аллергии

Народная артистка СССР Алла Пугачева имеет редкий вид аллергии, рассказал ее стилист Алишер. Он объяснил, что певица очень любит черный цвет в одежде, а на яркие оттенки реагирует неохотно и чуть ли не падает в обморок.

Однако примадонна начала избавляться от своей фобии благодаря Алишеру, который родом из Ташкента, где люди одеваются ярко.

«Если бы я всё время делал для Аллы Борисовны исключительно черные вещи, я бы долго рядом с ней не протянул, сбежал бы», — приводит его слова сайт kp.ru.

По словам стилиста, сначала в стиле певицы минимизировали количество балахонов, поскольку у нее красивые ноги и их незачем прятать. «Так в гардеробе Аллы Борисовны появились приталенные вещи. Потом начал потихоньку делать для нее яркую одежду», — добавил он.

Черные наряды звезды, к которым у нее до сих пор осталась любовь, Алишер старается разбавлять яркими аксессуарами.

Ранее сообщалось, что Пугачева пропустит концерт Агутина из-за болезни. По словам директора артистки Елены Чупраковой, «ничего страшного» с ней не случилось.