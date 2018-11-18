Энергия единства: Петербургский форум показал культуру без границ

VII Международный культурный форум, завершившийся в Северной столице, собрал 35 тыс. участников и стал одним из самых многолюдных в своей истории. Проекты, представленные в его рамках, открывают новые содержательные смыслы, утверждают торжество таланта, созидательной энергии и вдохновения, отметил в своем выступлении президент России Владимир Путин. «Известия» зафиксировали наиболее интересные моменты мероприятия и попросили деятелей искусства и литературы оценить его влияние на развитие мировой культуры.

Профессионализм и деловитость

Санкт-Петербургский форум, в 2018 году прошедший под девизом «Культура как стратегический потенциал страны», открыл президент России Владимир Путин.

— Востребованность форума — еще одно яркое свидетельство, что культура не имеет границ, и я вижу в этом зале очень много друзей из-за рубежа, — подчеркнул президент.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Глава государства отметил, что в самом начале своей истории форум ограничивался одной площадкой, которая принимала всего 300 участников. Сейчас участников уже 35 тыс., и это — впечатляющий рост.

— В этом году представительство на форуме гораздо более широкое, много новых лиц, — поделился с «Известиями» генеральный директор Большого театра Владимир Урин. — Здесь происходят очень позитивные события, идет движение в сторону делового, более профессионального разговора.

При этом, по словам писателя Евгения Водолазкина, «ни форум в целом, ни его отдельные секции на литературу непосредственно не влияют».

— Я плохо представляю себе писателя, который послушал бы докладчиков и в результате возникшего творческого роста получил Нобелевскую премию. Но форумы, подобные Петербургскому, и не ставят перед собой подобной задачи. На таких собраниях происходит констатация изменений в литературе и — шире — в культуре. От обычных конференций форум отличается широтой охвата. Он достаточно разнообразен по темам и участникам, чтобы прозвучавшее на нем не осталось достоянием узких специалистов. Его идеи — пусть не сразу — проникают в различные слои общества. Они формируют общественное мнение и уже в этом качестве влияют на литературу, — резюмировал писатель.

Главе Санкт-Петербургского театра балета Борису Эйфману форум «дал уникальную возможность собрать ведущих экспертов и обсудить с ними объединительный потенциал балета, являющегося универсальным инструментом интеграции представителей различных культур, религий и политических систем».

— В непростое время, отмеченное ростом глобальных противоречий, лишь высокое искусство, обращающееся напрямую к сердцам людей, способно растопить лед недоверия между странами и помочь им обрести взаимопонимание, — считает народный артист.

Поговорим, брат

Дискуссии о проблемах литературы и чтения, кино и театра, музыки и цирка, изобразительного искусства и балета стали, пожалуй, самыми яркими моментами форума. В рамках секции кино прошел коллоквиум, посвященный инновационным подходам в кинообразовании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Руководители киношкол мира, среди которых были трижды лауреат Каннского фестиваля Киеси Куросава (Токийский университет), Федор Бондарчук («Индустрия»), Алексей Учитель (ВГИК) и другие мастера, делились мнениями о шоковой терапии, плотности информации, практической режиссуре, мастерах и кураторах, фриках и графоманах.

— Обсуждение кинообразования, безусловно, важно для индустрии, — сказал «Известиям» продюсер, глава компании «Профит» Игорь Толстунов. — Где эти хорошие ребята, которые будут делать хорошие фильмы? Акцентированное внимание на проблему всегда на пользу, а практическое применение теоретических знаний — важнейшая тема всего нашего существования.

По итогам коллоквиума был принят меморандум, включающий предложения по кинообразованию, которые могут быть реализованы на государственном уровне или в условиях частно-государственного партнерства.

Основоположники в тренде

Взаимодействие частных инвесторов и государства, меценатство и благотворительность стало одной из ключевых тем деловой площадки и открытого лектория «Культура 2,0». Заместитель председателя правительства Ольга Голодец награждала победителей конкурса «Меценат», а министр культуры Владимир Мединский развивал это направление в устной форме. В своей публичной лекции министр заметил, что его не радует рост числа гостеатров, и вспомнил Станиславского и Немировича-Данченко — они не претендовали на государственный грант, а «сами справились вместе с меценатом Морозовым и актрисой Андреевой».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При этом докладчик подчеркнул, что ведомство готово поддерживать отдельные интересные проекты («подавайте заявки»), и в качестве примера привел петербургский Театр имени Андрея Миронова, нашедший оптимальный баланс между частным и государственным финансированием.

После лекции своими соображениями по этому поводу с «Известиями» поделился Рудольф Фурманов, худрук упомянутого министром театра.

— Мне кажется, у нас в стране должно быть несколько бюджетных театров, которые бы полностью финансировались государством, а остальные коллективы должны быть на субсидиях. Такие театры будут считаться негосударственными, и размер их субсидии будет зависеть от качества спектаклей. Я считаю, хватит сосать деньги у государства, — подчеркнул народный артист.

Такая больная тема, как восстановление старинных усадеб, тоже может быть решена с помощью частных инвестиций. Символично, что пространством для ее обсуждения стал Музей Фаберже, один из самых известных частных музеев. В ходе беседы с представителями бизнеса Владимир Мединский сообщил, что правительство поддержало законопроект о привлечении инвесторов в сохранение объектов культурного наследия через механизмы концессии и частного партнерства.

— Если этот закон будет принят, многим аварийным памятникам архитектуры может быть подарена вторая жизнь, — заметил «Известиям» лауреат премии «Меценат» предприниматель Дмитрий Аксенов.

За теплоту общения

Культура невозможна без опоры на традицию, но и современность привносит в нее свои ценности. Об этом шла речь на мероприятиях секции театра, собравших звездный состав мирового театрального сообщества.

— Мне кажется, очень важно проводить подобные форумы, на которых встречаются деятели театра и кино, науки и литературы, музейные сотрудники и общественные деятели, — подчеркнул в беседе с «Известиями» выдающийся литовский режиссер Оскарас Коршуновас. — Сегодня культура, с одной стороны, заигрывает с политикой, а с другой — переносится, как и всё общество, в виртуальную реальность, интернет. При этом она отклоняется от своей миссии, очень глубокой и сосредоточенной на человеке.

По словам режиссера, «искусство, да и всю нашу жизнь, уже сложно воспринимать в отрыве от этого виртуального измерения, но происходит подмена человеческого общения и дружбы».

— Казалось бы, зачем организовывать приезды в определенный город множества специалистов из разных стран, когда мы можем найти друг друга в соцсетях, зачем проводить различные встречи и дискуссии, когда современные технологии позволяют контактировать на расстоянии? Но ничто не может заменить непосредственного общения людей, возможности посмотреть в глаза друг другу, теплоты, возникающей при живой встрече художников из одного «цеха», — подчеркнул Оскарас Коршуновас. — Так рождается совершенно особый смысл. Как не могут современные технологии заменить то энергетическое единство, которое возникает в зале во время спектакля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Коллегу поддержал и знаменитый итальянец Тони Сервилло.

— Я очень надеюсь, что культурный форум поспособствует более близкому знакомству разных народов и послужит развитию контактов. По крайней мере опыт аналогичных мероприятий в Италии укрепляет эту надежду, — сказал артист. — Очень важно, что официальные мероприятия, встречи и дискуссии совмещаются с фестивальной программой, потому что живой опыт скрещения разных культур — бесценный опыт. Также не могу не отметить с гордостью, что Европейская театральная премия, которую в этом году в рамках форума вручили Валерию Фокину и которая столь авторитетна для всей театральной Европы, была задумана в Италии.

Сам Валерий Фокин к своим обязанностям руководителя театральной секции добавил статус организатора Театральной олимпиады, которая частично совпадет со следующим форумом.

— Мы планируем, что в Петербурге олимпиада будет продолжаться несколько месяцев, — рассказал худрук Александринского театра «Известиям». — Наш город очень годится для подобных вещей — как вследствие своей истории, так и благодаря своей архитектуре — он весь как театральная декорация, особенно в белые ночи. Мы откроемся как раз в этот период в июне. Потом с перерывами коллективы будут приезжать к нам до конца осени, когда стартует очередной культурный форум. Планируется, что одновременно с закрытием форума президент Владимир Путин закроет и Театральную олимпиаду.

Между Катаром и карнавалом

Фестивальный раздел традиционно имел «изюминки». Лауреаты Европейской премии показали свои спектакли, музеи и галереи открыли новые выставки, в том числе экспозицию, посвященную Катару, стране — гостю форума. В фотоэкспозиции предстала страна контрастов, чей диапазон простирается от глубокой экзотики и архаичной старины до изысков современных технологий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Еще одна страна-гость, Италия, совместно с фотокорреспондентами ТАСС пригласила петербуржцев и гостей в мир кино. Фотовыставка, развернутая в Главном штабе Эрмитажа, представила звезд итальянского кинематографа на российских кинофестивалях.

Джузеппе де Сантис, Джина Лоллобриджида, Джульетта Мазина, поцелуй Ирины Алферовой и Федерико Феллини, Григорий Александров с Софи Лорен, Клаудиа Кардинале в перекрестье времен — от ранних московских фестивалей до «Золотого орла», и еще масса прекрасных снимков...

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Союзмультфильм» ознаменовал свое 65-летие выставкой кукольной анимации, показав работы художников-кудесников студии: нас­то­ящих Че­бураш­ку и Кро­коди­ла Ге­ну, Уда­ва и Мар­тышку, Сло­нен­ка, По­пугая и многих дру­гих ле­ген­дарных пер­со­нажей ку­коль­ных филь­мов.

— Для нас принципиально развитие кукольной анимации, — сообщила «Известиям» председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. — 3D делать проще, но кукольная анимация — это произведение искусства. Мало кто в мире развивает этот трудоемкий и дорогостоящий процесс, и наши фильмы могут стать конкурентным преимуществом России.

В одну сплошную выставку превратился на время форума Центр Михаила Шемякина, главы секции «Цирк и уличный театр». С персонажами карнавалов — любимой темой маэстро — смогли ознакомиться все желающие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Меня захватила история карнавалов, а карнавал и Петербург — вещи неразрывно связанные. Форум — хорошая возможность это продемонстрировать, — пояснил Михаил Шемякин «Известиям».

Всего в программе форума значились 415 мероприятий, которые прошли на 163 площадках.