Академический формат: в России учреждена международная премия «Чистый звук»

«Чистый звук» — первая в истории России масштабная премия в области звукозаписи, посвященная явлениям исключительно академического музыкального искусства. От европейских и американских аналогов (таких как Grammy или Opus Klassik) ее отличает важное для нашей музыкальной культуры обстоятельство: на конкурс аудиозаписей могут быть представлены релизы с программами из произведений только российских композиторов — как классиков, так и наших современников.

В четверг, 15 ноября, в рамках площадки IPQuorum.Culture на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме прошла пресс-конференция, посвященная учреждению премии.

В интересном обсуждении, которое вел телеведущий канала «Россия-Культура» Юлиан Макаров, приняли участие генеральный директор Российского музыкального союза, композитор Александр Клевицкий, художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра (РГМЦ) Ирина Герасимова, директор театра «Новая опера» Дмитрий Сибирцев, джазовая певица Анна Бутурлина.

«Идея создания премии, связанной со сферой звукозаписи, причем именно в области российской академической музыки, у Российского музыкального союза назревала давно. Ситуация на сегодняшний день такова, что не так уж много произведений российских композиторов записывается, а тем более совсем немного издается в должном качестве. В особенности это касается музыки современных композиторов», — говорит Александр Клевицкий.

Для номинаций требование только одно — чтобы это была российская музыка, потому что премия будет пропагандировать то, что создано здесь, в нашей стране», — говорит гендиректор Ирина Герасимова.



В мире хватает премий, где соревнуются лейблы и звукозаписывающие компании, но они пишут в основном европейскую музыку. «Наша музыка бывает представлена, только если ее записывают на западных лейблах, — сетует Ирина Герасимова. — Мы хотим поменять эту ситуацию, (...) чтобы индустрия звукозаписи продвинулась вперед».

Подобное решение организаторов никоим образом не ограничивает международный статус премии: и российские, и зарубежные исполнители с удовольствием записывают русскую музыку на самых разных лейблах по всему миру.

Александр Клевицкий отмечает: «Популяризация российской музыки заключается не в том, чтобы открыть ее миру, она уже является достоянием мировой музыкальной культуры. Идея в том, чтобы донести исполненное музыкальное произведение до как можно большего числа слушателей, причем донести в хорошем качестве. Звукозаписывающая индустрия — это динамичная, интенсивно развивающаяся сфера, но акценты на сегодняшний день здесь сильно смещены в область массовой культуры, издается очень много непрофессионально сделанной музыкальной продукции. Поэтому одна из наших целей — стимулировать развитие звукозаписывающей индустрии именно в области академической музыки, повысить интерес звукорежиссуры к этой сфере».



Анна Бутурлина, которая является одним из руководителей проекта, подробно осветила условия участия и этапы мероприятий в рамках премии. Ограничений для участия практически нет. Возраст номинантов не имеет значения. Единственное требование — фонограмма музыкального или музыкально-драматического произведения должна быть выпущена не ранее 1 января 2017-го и не позднее марта 2019 года.



Первый этап премии пройдет в апреле-мае следующего года, в ходе него будет определен шорт-лист по номинациям. Всего их восемь: «Опера», «Хоровые произведения», «Камерная вокальная музыка», «Симфоническая музыка», «Концерт для солирующего инструмента с оркестром», «Камерная инструментальная музыка (ансамбль)», «Камерная инструментальная музыка (соло)», а также «Издание архивной аудиозаписи». В каждом шорт-листе — не более пяти номинантов. Победитель будет определен по итогам второго этапа, который завершится в конце июня. А церемония награждения пройдет осенью в Москве.

По словам худрука Российского государственного музыкального телерадиоцентра, замысел премии очень простой — поддержать тех композиторов и исполнителей, которые хотят представить свои произведения на суд слушателей, помочь им сделать это хорошо и создать для них конкурентную среду. «Одна из самых важных целей — это создать наследие, которое дойдет до наших потомков», — добавляет Ирина Герасимова.



Лауреаты премии «Чистый звук» получат денежную премию. Но важнее то, что о них узнает огромное количество людей, от которых «зависит их присутствие на рынке, — это директора концертных залов, композиторы, продюсеры, звукорежиссеры». «Кстати, еще одна цель этой премии — это найти талантливых звукорежиссеров. А если не просто найти, а еще и вырастить их, то это будет вообще замечательный результат», — рассказывает глава РГМЦ.



«Это огромное поощрение и для российских исполнителей, и для звукорежиссуры, и тех молодых композиторов, которые создают какие-то произведения сейчас, и тех маститых композиторов, которые уже что-то написали, но ждут того часа, когда их произведения будут изданы», — считает Дмитрий Сибирцев. Для всех них «Чистый звук» — очень серьезный промоушен.

Директор театра «Новая опера» надеется, что жюри будет объективным. Сомневаться в этом не приходится, учитывая, что судьи не будут знать имен номинантов до того, как выберут победителя.



Международную премию за лучшую аудиозапись произведений академической музыки планируется проводить раз в два года. Чаще не имеет смысла — музыканты не успеют записать новые произведения.



«Сама идея премии буквально кричит за то, чтобы стать не только долгосрочной, но и одной из лидирующих в классической музыкальной индустрии. Я думаю, что той энергии, которую будут вкладывать задумавшие премию специалисты, хватит еще на долгие годы», — уверен Дмитрий Сибирцев.