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Порошенко подписал указ о выплате стипендий задержанным в РФ украинцам

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Украинский президент Петр Порошенко 8 декабря подписал указ о выплате стипендии украинцам, задержанным в России.

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«Граждане Украины, незаконно удерживаемые РФ, смогут получить дополнительную финансовую поддержку от государства», — отмечается в сообщении пресс-службы министерства по вопросам оккупированных территорий и переселенцев Украины.

Уточняется, что размер стипендии будет соответствовать трем прожиточным минимумам в стране — около $200.

Ранее стало известно, что Порошенко подпишет закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией в понедельник, 10 декабря. По его словам, есть «определенный символизм» в прекращении действия договора о так называемой дружбе с Россией.

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