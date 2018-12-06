Трампа уличили в нехристианском поведении на похоронах Буша-старшего

Пользователи сети обсуждают поведение американского лидера Дональда Трампа на похоронах 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. По мнению большинства из них, республиканец и его супруга Мелания стали единственными, кто отказался читать Апостольский Символ веры.

На видеозаписях и фотографиях глава Белого дома молчит и держит в руках текст молитвы Символа веры опущенным. Три бывших президента США — Джимми Картер, Барак Обама и Билл Клинтон — держали текст молитвы перед глазами и произносили ее вслух, отмечает «Газета.ру».

Newsweek добавляет, что действующего президента США на выборах поддержали 80% избирателей-евангелистов.

Накануне сообщалось, что Трамп, прибывший на церемонию прощания с Джорджем Бушем-старшим, взаимно проигнорировал Билла и Хиллари Клинтон.