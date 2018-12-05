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Трамп и Клинтоны проигнорировали друг друга на церемонии прощания с Бушем-старшим

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп, прибывший на церемонию прощания с бывшим президентом страны Джорджем Бушем-старшим, взаимно проигнорировал Билла и Хиллари Клинтон. Об этом 5 декабря сообщает «Интерфакс».

В это же время супруга президента США Меланья Трамп пожала руку Биллу Клинтону и помахала рукой его супруге Хиллари.

Также американский лидер впервые с января прошлого года встретился с предшественником Бараком Обамой и его супругой Мишель. Пары поприветствовали друг друга и заняли места рядом.

Буш-старший скончался 30 ноября в Хьюстоне. Он занимал пост главы государства с 1989 по 1993 год. Он пытался избраться на второй срок, но проиграл демократу Биллу Клинтону. Его сыновья также выбрали политическую карьеру. Джордж Буш-младший был 43-м президентом США, а Джеб Буш занимал пост губернатора штата Флорида. 5 декабря было объявлено днем общенационального траура.

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