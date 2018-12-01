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Трамп отменил пресс-конференцию по итогам G20 из-за смерти Буша-старшего

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Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
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Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет пресс-конференцию по итогам саммита «большой двадцатки» в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша-старшего.

По словам Трампа, он очень ждал пресс-конференцию , поскольку США достигли «огромного успеха» в общении с различными странами и их лидерами. 

«Однако из уважения к семье Буша и бывшему президенту Джорджу Бушу-старшему мы подождем похорон, и после проведем пресс-конференцию», — написал он в своем Twitter.

Саммит «большой двадцатки» проходит в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

Джордж Буш-старший умер 30 ноября на 95-м году жизни. В последние годы политик тяжело болел: обострение хронического бронхита, болезнь Паркинсона, пневмония. Он передвигался только в инвалидном кресле, но тем не менее участвовал в публичных мероприятиях.

Буш-старший занимал пост главы государства в 1989–1993 годах, до этого был вице-президентом при Рональде Рейгане.

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