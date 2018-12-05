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В Госдуме ответили на ультиматум США по договору РСМД

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Фото: РИА Новости/Антон Новодережкин
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин рассказал в беседе с «Известяими», как следует России ответить на ультим главы Госдепа США Майка Помпео в адрес России по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Помпео обвинил РФ в том, что она якобы не выполняет условия ДРСМД, и пригрозил выходом Соединенных Штатов из договора, если Москва в течение двух месяцев не начнет его соблюдать.

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«Мы выполняем договор. А вот американцы выполнять этот договор не собирались и не будут выполнять. Сейчас им нужно какое-то оправдательное основание для выхода. Поэтому они обвиняют Российскую Федерацию в невыполнении договора РСМД», — объяснил Шерин.

В качестве ответной меры депутат предложил  потребовать от США вывести в течение двух месяцев незаконно находящиеся на территории Сирии войска.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы.

В России неоднократно обращали внимание на то, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что страна неукоснительно соблюдает положения ДРСМД. По ее словам, американской стороне это известно.

Мировое сообщество осудило решение главы Белого дома, отметив важность сохранения договора в неизменном виде для мировой безопасности.

19 ноября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы ответить на выход Вашингтона из ДРСМД. 23 ноября в российском МИДе назвали возможный выход США из ДРСМД всемирной катастрофой.

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