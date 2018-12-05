Песков прокомментировал заявления США и НАТО по ДРСМД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление США и НАТО касательно Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Речь идет о нагнетании ситуации, полагают в Кремле. Подобными заявлениями разные стороны во многом манипулируют фактами, «чтобы закамуфлировать истинные цели по выходу из Договора Соединенных Штатов Америки», отметил Песков на брифинге в среду, 5 декабря.

Накануне в ходе выступления в Брюсселе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть 60 дней на то, чтобы вернуться к соблюдению условий ДРСМД. Главы МИД стран НАТО призвали Москву полностью выполнять условия договора. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что военное объединение будет готовиться к варианту прекращения соглашения и «у России есть последний шанс вернуться к выполнению договора».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Вашингтону известно о неукоснительном соблюдении Россией положений договора.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.