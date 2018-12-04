США «дали России время» на возвращение к соблюдению ДРСМД

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть 60 дней на то, чтобы вернуться к соблюдению Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 4 декабря сообщает «Интерфакс».

По его словам, в течение этого времени Вашингтон не будет производить, размещать и испытывать вооружения, которые не соответствуют договору.

В свою очередь, главы МИД стран НАТО призвали Россию полностью выполнять условия договора, а также возложили на Москву ответственность за сохранение ДРСМД. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет готовиться к варианту прекращения соглашения, и «у России есть последний шанс вернуться к выполнению договора», сообщает «РИА Новости».

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.

Мировое сообщество осудило решение главы Белого дома, отметив важность сохранения договора в неизменном виде для мировой безопасности.

19 ноября президент России Владимир Путин заявил о готовности России ответить на выход США из ДРСМД. 23 ноября в российском МИДе назвали возможный выход Вашингтона из ДРСМД «всемирной катастрофой».

24 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в сохранении договора с Соединенными Штатами. По его мнению, Россия неоднократно излагала свою позицию и считает выход США из ДРСМД «весьма и весьма опрометчивым шагом».