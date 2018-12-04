Минобороны России повысит боевые возможности армии в случае выхода США из ДРСМД

В ходе совещаний в Сочи во вторник обсуждались способы повышения боевых возможностей российских войск из-за планов США выйти из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 4 декабря сообщил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет «РИА Новости».

«Было отмечено, что новая госпрограмма вооружения до 2027 года позволяет сохранить необходимые темпы перевооружения армии и флота», — заявил он.

Министр также отметил, что президент РФ Владимир Путин с 19 по 22 ноября провел в Сочи серию совещаний с руководством Министерства обороны и других ведомств, а также ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса. Верховному главнокомандующему доложили о ходе развития Вооруженных сил, а также их способности обеспечивать военную безопасность страны и давать отпор технологически развитому противнику.

Помимо этого, на совещаниях в Сочи обсудили реализацию гособоронзаказа и меры по созданию оптимальных запасов материально-технических ресурсов, организацию их безопасного хранения и своевременного обновления.

20 октября американский президент Дональд Трамп заявил о решении выйти из ДРСМД. США обвинили РФ в нарушении соглашения. Москва такие заявления отвергла, указав, что именно Вашингтон размещает системы ПРО на территории Европы.

ДРСМД был подписан в декабре 1987 года. Он запрещает США и РФ разрабатывать и иметь баллистические и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.