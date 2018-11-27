Замгенсека НАТО призвал Россию начать диалог об ДРСМД

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер призвала Россию вступить в диалог для обсуждения разногласий насчет Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) во вторник, 27 ноября.

«Давайте сядем и поговорим о сомнениях США <…> Разумеется, Россия может представить свои сомнения в том, что касается соблюдения ДРСМД со стороны США», — приводит слова Готтемюллер ТАСС.

Она отметила, что российская сторона на протяжении пяти лет отказывалась обсуждать ДРСМД. «Было бы хорошо, если бы Россия начала диалог», — заявила замгенсека альянса.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.

Мировое сообщество осудило решение главы Белого дома, отметив важность сохранения договора в неизменном виде для мировой безопасности.

19 ноября президент России Владимир Путин заявил о готовности России ответить на выход США из ДРСМД. 23 ноября в российском МИДе назвали возможный выход Вашингтона из ДРСМД «всемирной катастрофой».

24 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в сохранении договора с Соединенными Штатами. По его мнению, Россия неоднократно излагала свою позицию и считает выход США из ДРСМД «весьма и весьма опрометчивым шагом».