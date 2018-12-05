В МИДе напомнили о наличии предложений России по ДРСМД

Предложения России по обсуждению с Соединенными Штатами вопросов по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) остаются на столе. Об этом в среду, 5 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выдвинутый накануне ультиматум США и НАТО по договору.

Россия готова к продолжению диалога по всему комплексу проблем, связанных с действиями ДРСМД на взаимоуважительной и профессиональной основе без голословных обвинений и ультиматумов, отметила дипломат.

«Сделанные нами предложения известны и остаются на столе переговоров», — цитирует Захарову ТАСС.

4 декабря госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон ожидает от Москвы возвращения к соблюдению условий договора в 60-дневный срок, после чего решит, как поступать. После этого Захарова заявила, что обвинения США в адрес России в невыполнении договора Москва считает беспочвенными домыслами. Дипломат уточнила, что Россия неукоснительно соблюдает положения ДРСМД и США знают об этом.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной глава Белого дома назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно американская сторона размещает по всему миру элементы системы ПРО.