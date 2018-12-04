Захарова прокомментировала заявление Помпео по ДРСМД

Вашингтону известно, что Россия неукоснительно соблюдает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила 4 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала заявления госсекретаря США Майкла Помпео и генсека НАТО Йенса Столтенберга об исполнении Москвой положений договора, отмечает «Газета.ру».

«Россия неукоснительно соблюдает положения договора. Американской стороне это известно», — цитирует ее ТАСС.

Ранее 4 декабря Помпео заявил по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, что американская сторона приостановит выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Москва не вернется к исполнению соглашения в течение 60 дней.

При этом генсек НАТО заявил, что это станет «последним шансом по спасению ДРСМД».

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.

Позже президент России Владимир Путин заявил о готовности России ответить на выход США из ДРСМД. Однако в российском МИДе отметили, что возможный выход Вашингтона из ДРСМД станет «всемирной катастрофой».