Военный эксперт назвал спасающее США российское оружие

Российские ракеты «Сармат» и торпеды «Посейдон» способны уничтожить США, в результате чего ядерная война становится бессмысленной и спасает американских граждан. Такое мнение выразил президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков для «Военно-промышленного курьера».

По его словам, создание серьезного противовеса, который смог бы остановить агрессора на стадии обдумывания замысла нападения, является настоящей пацифистской позицией. Подобное оружие становится спасением для миллионов людей.

Также Сивков отметил, что выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) показывает, что Соединенные Штаты готовятся именно к ядерной войне.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.

Позже президент России Владимир Путин заявил о готовности России ответить на выход США из ДРСМД. Однако в российском МИДе отметили, что возможный выход Вашингтона из ДРСМД станет «всемирной катастрофой».