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В Совфеде заявили о зеркальном ответе на выход США из ДРСМД

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Россия зеркально ответит в случае выхода Соединенных Штатов из Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров во вторник, 4 ноября.

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«Отвечать будем зеркально: если Соединенные Штаты выйдут из ДРСМД и будут размещать ракеты средней и малой дальности в Европе, Россия увеличит число таких ракет на европейской части своей территории», — цитирует Джабарова «РИА Новости».

Ранее в этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на селекторном совещании, что Минобороны России может повысить боевые возможности армии в случае выхода США из ДРСМД.

23 ноября в Министерстве иностранных дел России назвали «всемирной катастрофой» возможный выход Вашингтона из ДРСМД. 19 ноября российский президент Владимир Путин заявил о готовности РФ ответить на выход США из договора.

В октябре американский президент Дональд Трамп сообщил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной, по его словам, стали якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России отвергают обвинения и указывают, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.

ДРСМД был подписан в декабре 1987 года. Он запрещает США и РФ разрабатывать и иметь баллистические и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 км до 5,5 тыс. км.

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