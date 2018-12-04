Сенаторы США призвали Трампа отказаться от выхода из ДРСМД

Группа американских сенаторов от Демократической партии направила президенту США Дональду Трампа открытое письмо с призывом отказаться от выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил комитет по иностранным делам сената США.

Авторами письма выступили сенаторы Боб Менендес, Марк Уорнер и Джек Рик. По их словам, они понимают вызовы, которые связаны с тем, чтобы заставить Россию прекратить якобы нарушения договора, но отметили, что выход из ДРСМД будет только политическим и геостратегическим «подарком» Москве, пишет RT.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.

Мировое сообщество осудило решение главы Белого дома, отметив важность сохранения договора в неизменном виде для мировой безопасности.

19 ноября президент России Владимир Путин заявил о готовности России ответить на выход США из ДРСМД. 23 ноября в российском МИДе назвали возможный выход Вашингтона из ДРСМД «всемирной катастрофой».

24 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в сохранении договора с Соединенными Штатами. По его мнению, Россия неоднократно излагала свою позицию и считает выход США из ДРСМД «весьма и весьма опрометчивым шагом».