США выдвинули России ультиматум по ДРСМД

Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что России дается два месяца на то, чтобы вернуться к соблюдению Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В случае, если этого не произойдет, Вашингтон приостановит свои обязательства по данной сделке, добавил он.

По словам Помпео, в течение этого времени власти США не будут производить, размещать и испытывать вооружения, которые не соответствуют договору.

Кроме того, выполнять условия договора Россию призвал ряд стран НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что они будут готовиться к варианту прекращения соглашения, и «у России есть последний шанс вернуться к выполнению договора».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что страна неукоснительно соблюдает положения ДРСМД. По ее словам, американской стороне это известно.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.

Мировое сообщество осудило решение главы Белого дома, отметив важность сохранения договора в неизменном виде для мировой безопасности.

19 ноября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы ответить на выход Вашингтона из ДРСМД. 23 ноября в российском МИДе назвали возможный выход США из ДРСМД «всемирной катастрофой».