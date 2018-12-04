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Аллею маршалов открыли в Комсомольске-на-Амуре

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Торжественная церемония открытия аллеи маршалов Победы состоялась на набережной в Комсомольске-на-Амуре 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГО «Город Комсомольск-на-Амуре».

На городской набережной были установлены бюсты 11 известных советских полководцев, награжденных орденом «Победа». Среди них Георгий Жуков, Иосиф Сталин, Константин Рокоссовский, Семен Тимошенко, Родион Малиновский, Иван Конев, Федор Толбухин, Кирилл Мерецков, Алексей Антонов, Александр Василевский и Леонид Говоров. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Авторами изображений маршалов являются скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Полководцы изображены в кителях с наградами на момент 1945 года. Появление аллеи маршалов Победы поддержали ветеранские и общественные городские организации, а также Российское военно-историческое общество.

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